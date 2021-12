Cina-Ue: Liu chiede cooperazione rafforzata

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - Il vice premier cinese Liu He ha invitato ieri la Cina e l'Unione Europea a rafforzare la cooperazione pragmatica nell'era post-pandemica.

Le osservazioni di quest'ultimo, anche membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, sono emerse in occasione del suo discorso programmatico via video alla nona edizione dell'Hamburg Summit.

Liu ha detto che dall'inizio di quest'anno l'economia cinese ha continuato a recuperare e che la sua crescita, l'occupazione, i prezzi e la bilancia dei pagamenti sono generalmente regolari.

Si prevede che la crescita economica annuale della Cina superi il suo obiettivo, ha detto il vice premier, aggiungendo che il Paese orientale ha piena fiducia nella propria economia per il prossimo anno: " l'anno prossimo ci concentreremo sull'espansione dell'accesso al mercato e sulla promozione della concorrenza leale per creare un ambiente commerciale migliore ".

Secondo Liu la Cina e l'Ue - in qualità di due grandi economie e due grandi forze per la ripresa economica globale - dovrebbero continuare a rafforzare la cooperazione pragmatica economica e commerciale nell'era post-pandemica, promuovere congiuntamente le trasformazioni verdi e a basse emissioni di carbonio, approfondire la cooperazione commerciale e negli investimenti, salvaguardare la sicurezza e la regolarità delle operazioni nelle catene di approvvigionamento, e promuovere l'interconnessione Asia-Europa.

Il vice premier ha inoltre invitato le due parti a migliorare la comprensione reciproca attraverso il dialogo e la discussione nonché a sforzarsi di raggiungere il consenso sulle questioni di interesse comune. (XINHUA)