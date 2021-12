Cina: uccelli migratori arrivano al lago Poyang

(XINHUA) - NANCHANG, 01 DIC - Alla data di domenica, più di 637.000 uccelli migratori erano arrivati nella provincia dello Jiangxi in Cina orientale per svernare sul lago Poyang, il più grande bacino naturale d'acqua dolce del Paese. Lo hanno riferito le autorità locali oggi.

Sono state avvistate sette specie selvatiche sotto la protezione statale di primo livello, tra cui la gru siberiana, la gru nucabianca e la cicogna nera, secondo l'ufficio forestale provinciale.

Il lago Poyang ha un ecosistema intatto ed è un importante luogo di svernamento per gli uccelli acquatici in Asia. Il periodo di picco della migrazione per gli esemplari diretti qui inizia a metà dicembre e continua all'inizio di gennaio.

Le autorità locali sono impegnate ogni anno in operazioni congiunte di applicazione della legge per reprimere i danni illegali nelle zone paludose e la caccia agli uccelli migratori al fine di proteggere queste specie. (XINHUA)