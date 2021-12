Cina: live streaming promuove il turismo invernale (2)

(XINHUA) - HARBIN, 01 DIC - Gao Xiuli, nativa di Xuexiang, usa il live streaming per mostrare la sua casa caratteristica e le specialità locali come verdure selvatiche e frutta secca. Le sue live attirano molti turisti, che prenotano online le camere della sua casa.

Gao racconta che quando lei e suo marito hanno iniziato l'attività di B&B nel 2006, c'erano solo quattro camere, ma con la popolarità crescente di Xuexiang, ora la struttura è stata ampliata a nove stanze.

L'area della fattoria forestale è stata ufficialmente istituita come Parco Forestale Nazionale di Xuexiang nel 2001 e nel 2014, è stato imposto un divieto totale di disboscamento commerciale nella zona.

"La popolarità del turismo invernale in Cina ha contribuito a trasformare questa regione sperduta in una risorsa turistica inestimabile", ha spiegato Liu Shubin, presidente dell'Heilongjiang Dahailin Forestry Bureau Co., Ltd., che amministra la fattoria.

Ci sono più di 200 imprese a Xuexiang e le autorità locali hanno stanziato fondi per migliorare le strutture di comunicazione e regolare il mercato del turismo al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore. (XINHUA)