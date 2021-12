Cina: istruzione obbligatoria di alta qualità

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - La Cina ha lanciato un'iniziativa finalizzata alla promozione di uno sviluppo di alta qualità e ben equilibrato nel campo dell'istruzione obbligatoria nelle aree a livello di contea in tutto il Paese. È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Istruzione tramite una direttiva.

Nel documento si legge che il progetto vedrà in prima linea una serie di zone a livello di contea in ogni regione a livello provinciale nei prossimi tre-cinque anni, prima di essere esteso a tutta la nazione.

Stando alla comunicazione ministeriale, nell'ambito dell'iniziativa verranno istituiti e migliorati dei meccanismi con lo scopo di garantire alle scuole una maggiore autonomia, oltre che per aiutare le scuole a stimolare la vitalità nelle operazioni quotidiane.

Il Ministero ha infine aggiunto che verranno messe in atto delle misure con l'obiettivo di promuovere la distribuzione equilibrata delle risorse per l'insegnamento, e saranno elaborate politiche per ottimizzare l'istruzione e la tutela dei minori che non vivono con i genitori, degli studenti con disabilità e di altre categorie bisognose. (XINHUA)