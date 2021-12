Cina: Guizhou, investimenti in nuove infrastrutture

(XINHUA) - GUIYANG, 01 DIC - La provincia del Guizhou, il principale hub cinese di big data, ha annunciato ieri che investirà più di 50 miliardi di yuan (circa 7,9 miliardi di dollari) in nuove infrastrutture nei prossimi tre anni.

Da quest'anno fino al 2023, i fondi saranno utilizzati per costruire vari centri dati e più di 60.000 stazioni base 5G per promuovere lo sviluppo di una piattaforma internazionale di dati aperti per il Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (Fast) della Cina, secondo un piano pubblicato dal governo locale.

Esistono 23 centri dati nel Guizhou attualmente in funzione o in costruzione da quando è stata approvata la realizzazione della prima zona pilota globale di big data del Paese nel 2016.

La Gui'an New Area della provincia ha attirato grandi aziende come Apple, Huawei e Tencent per costruire centri dati.

Secondo Wang Zhu, il vice direttore dell'ufficio per lo sviluppo industriale della Gui'an New Area, il governo locale punterà a stabilire un hub informatico e si impegnerà a fornire servizi di alta qualità in tempo reale per il Delta del fiume Yangtze, la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e il circolo economico Chengdu-Chongqing. (XINHUA)