Cina fedele a propria strategia di risposta al Covid

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - Il direttore della Commissione sanitaria nazionale, Ma Xiaowei, ha ribadito l'importanza dell'impegno nell'attuale strategia applicata in Cina finalizzata all'eliminazione dei contagi da Covid-19 in modo tempestivo, dal momento che le varianti altamente contagiose del virus continuano a imperversare in tutto il mondo.

Dalla metà di ottobre, l'ultima ondata di Covid-19 in Cina si è diffusa in oltre 20 regioni a livello provinciale. La maggior parte di queste zone è riuscita a contenere l'epidemia entro un periodo di incubazione di circa 14 giorni, ha rivelato a Xinhua Ma Xiaowei nel corso di una recente intervista.

"Abbiamo pensato, specialmente mentre lavoravamo per tenere sotto controllo la diffusione della variante Delta, a come controllare l'epidemia con misure più efficaci, con costi inferiori e con azioni più rapide, al fine di minimizzare l'impatto del virus sullo sviluppo economico e sociale, oltre che sulla vita delle persone", ha spiegato Ma.

Il direttore della Commissione sanitaria nazionale ha specificato come anche il governo abbia notato che la risposta al Covid-19 in alcuni Stati, che non hanno implementato rigorose misure di controllo epidemiche, non è stata soddisfacente. Vi sono state infatti ricadute che hanno avuto gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sulla salute e sull'economia, e, in generale, sulla società.

Di conseguenza, Ma ha sottolineato che la Cina si è concentrata sul perfezionamento della prevenzione epidemica e sul rilevamento tempestivo. (SEGUE)