Cina fedele a propria strategia di risposta al Covid (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - Con l'obiettivo di contenere il virus nel periodo di incubazione, le agenzie competenti hanno sfruttato appieno il cosiddetto 'periodo d'oro', ovvero le prime 24 ore dall'individuazione di un contagio, per identificare i soggetti che erano entrati a stretto contatto con il positivo, per isolare gli individui potenzialmente infetti prima della diffusione del Covid-19, o prima che il paziente positivo potesse trasmettere il virus, ha aggiunto Ma, considerando la strategia come una procedura essenziale per la lotta della Cina contro l'epidemia.

I risultati della ricerca hanno mostrato che tutti i casi locali dei cluster nell'ultima recrudescenza in Cina provengono dall'estero, ha puntualizzato il direttore dell'ente.

Dopo aver reso noto tali informazioni, il governo ha richiesto alle autorità locali di rimanere rigorosamente in guardia relativamente ai casi importati, di migliorare la capacità di risposta epidemica nelle aree chiave, di intensificare la gestione delle attività in settori quali quello del turismo, e di continuare a promuovere la vaccinazione di massa e la ricerca e lo sviluppo dei relativi reagenti di test.

"Le pratiche della Cina nella lotta contro il Covid-19 dimostrano che contenere efficacemente il virus, in un Paese con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di abitanti, è il suo maggior contributo alla lotta internazionale contro la pandemia", ha concluso Ma. (XINHUA)