Cina-Europa: test di comunicazione per dati su Marte

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - La sonda marziana cinese Tianwen-1 e il veicolo spaziale Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) hanno eseguito con successo un test di comunicazione in relais in orbita. È quanto reso noto oggi dalla China National Space Administration.

Il rover cinese Zhurong ha inviato dati sperimentali a Mars Express da una distanza di circa 4.000 chilometri e la comunicazione è durata 10 minuti.

Mars Express ha ricevuto le informazioni e le ha inoltrate alla stazione Esa per il monitoraggio dello spazio profondo, la quale, a seguito della ricezione dei dati, li ha a sua volta trasmessi all'European Space Operations Center, che li ha successivamente inoltrati al Beijing Aerospace Control Center.

I risultati dell'analisi dei dati mostrano che le interfacce delle apparecchiature di comunicazione in relais di Zhurong e Mars Express corrispondono e sono conformi agli standard internazionali. Inoltre, il contenuto delle informazioni trasmesse è completo e corretto.

Stando a quanto comunicato dalla China National Space Administration, la squadra di Tianwen-1 e il team di Mars Express intraprenderanno un'ulteriore cooperazione nell'ambito della comunicazione in relais di dati scientifici. (XINHUA)