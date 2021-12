Cieli blu del Tibet gioiello per residenti e turisti

(XINHUA) - LHASA, 01 DIC - Con le giornate che si fanno più fredde, Pasang ha fatto i preparativi per l'inverno acquistando una generosa quantità di gas naturale per riscaldare la sua casa.

"In passato, per riscaldarci bruciavamo lo sterco del bestiame. Le stanze erano coperte di polvere e il cielo a volte diventava grigio", racconta l'uomo, un residente di Lhasa, capoluogo della regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale il quale ha appena acquistato 1.000 yuan (circa 157 dollari) di gas naturale dal momento che sette anni fa la sua abitazione è stata collegata ai relativi gasdotti: "con il gas, la mia casa è più calda, e stiamo anche contribuendo a cieli più blu".

Ora, i caratteristici cieli azzurri punteggiati di nuvole bianche non solo rappresentano per la gente locale l'occasione per una boccata d'aria fresca, ma sono anche parte vitale dell'attrattiva della regione per i visitatori.

Nei primi 10 mesi del 2021, la qualità dell'aria di Lhasa si è classificata seconda tra 168 grandi città cinesi ed è stata tra le prime 10 per diversi anni consecutivi, come rende noto il ministero per l'Ecologia e l'Ambiente nazionale.

L'ampio uso del gas naturale è uno dei fattori chiave dell'aria pulita in Tibet. Nel caso di Lhasa, il gas naturale è stato adottato per il riscaldamento in più del 90% della sua area urbana, come fa sapere una società locale incaricata delle forniture di tale materia prima.

Nel contesto del boom dei veicoli a nuova energia (Nev) in Cina, anche il Tibet sta diffondendo l'uso di questi mezzi eliminando gradualmente le vecchie auto altamente inquinanti e dai consumi elevati. All'inizio di quest'anno, il capoluogo ha aggiunto 76 autobus a nuova energia alla sua flotta e tutte le tratte interurbane hanno fatto uso di questi veicoli ecologici.

