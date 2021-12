Cieli blu del Tibet gioiello per residenti e turisti (2)

(XINHUA) - LHASA, 01 DIC - Anche le auto elettriche stanno guadagnando popolarità per le loro caratteristiche ecologiche e i costi inferiori. Penpa, un altro cittadino residente a Lhasa, ha detto che sia lui che molti dei suoi amici hanno sostituito i loro veicoli tradizionali con quelli elettrici.

"Tutti dovrebbero fare la loro parte per mantenere pulita l'aria di Lhasa", afferma l'uomo.

Secondo il dipartimento regionale per l'ecologia e l'ambiente, nei primi otto mesi, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria in Tibet è stata del 99,1%.

I cieli limpidi si sono aggiunti all'attrattiva del Tibet per i turisti poiché, anche da una semplice foto scattata casualmente con lo smartphone, il cielo blu e le nuvole bianche a fare da sfondo hanno un'aria surreale.

E grazie all'aria cristallina nella regione anche le notti stellate sono ancora più ipnotiche, tant'è che negli ultimi anni questa è diventata una destinazione da sogno per molti osservatori del cielo.

In cima a una montagna di oltre 5.000 metri sul livello del mare, l'Aly Observatory - a più di 1.400 km da Lhasa - è ancora frequentato dagli amanti dell'astronomia che sfidano un'impervia strada a zig zag per ammirare più da vicino le stelle.

Zhou Yunhe, direttore della struttura, ha detto che dall'inizio dell'anno più di 3.100 turisti hanno visitato l'osservatorio.

Nonostante l'impatto del Covid-19, il Tibet ha ricevuto 36,89 milioni di turisti nei primi tre trimestri del 2021, con un incremento del 15,2% rispetto all'anno precedente e le entrate derivanti da questo settore sono aumentate del 26,6%, secondo i dati ufficiali.

"Rafforzeremo le misure per proteggere i nostri cieli al fine di mantenerli sempre più blu, avere un'aria più limpida e un ambiente più bello", ha detto Norgyel, a capo del dipartimento regionale per l'ecologia e l'ambiente.(XINHUA)