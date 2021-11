Vaccini: 206 mln di cinesi over 60 completano ciclo

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - Oltre 215 milioni di cinesi dai 60 anni in su hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Tra questi, 206 milioni hanno completato il ciclo vaccinale, come ha riferito oggi Cui gang, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, in una conferenza stampa.

Il processo di vaccinazione volontaria tra gli anziani è proseguito con costanza in tutto il Paese, ha affermato Cui.

Secondo i dati rilasciati dal National Bureau of Statistics lo scorso maggio, i cittadini over 60 della Cina continentale hanno raggiunto i 264,02 milioni.

Un altro funzionario della Commissione, Zheng Zhongwei, ha sottolineato che i tassi di vaccinazione tra le persone over 70 e over 80 anni sono rimasti bassi in alcune regioni e che ci si dovrebbe impegnare di più per accelerare la campagna di tali fasce della popolazione. (XINHUA)