Parchi per panda giganti al posto di aziende legname

(XINHUA) - CHENGDU, 30 NOV - È già inverno, ma una foresta nella provincia del Sichuan, in Cina sud-occidentale, è ancora fitta di alberi con foglie di tutti i colori, in netto contrasto con le colline brulle della stessa zona di vent'anni fa.

L'area di Xiaozhaizigou nella contea autonoma di Beichuan Qiang, che ospita 47 panda giganti e centinaia di altre specie animali, fa parte del Parco Nazionale del Panda Gigante del Paese, uno dei cinque parchi nazionali inaugurati ufficialmente dalla Cina a metà ottobre.

L'area di Xiaozhaizigou copre 443,8 km quadrati, ma più di 360 km quadrati erano una volta dedicati alla produzione di legname, che danneggiava gravemente l'ambiente ecologico. Dopo più di 20 anni di rimboschimento e di operazioni di ripristino ecologico, l'area è diventata un habitat ideale per i panda giganti e altri animali selvatici.

"I panda giganti hanno 'preso il sopravvento' sulle ex aziende di legname", ha spiegato Zhao Jun, direttore dell'area Xiaozhaizigou del Parco Nazionale, aggiungendo che il numero di tali esemplari nella zona è passato da zero nel 1977 a 47 nel 2015, "la popolazione della specie è ancora in aumento".

La guardia forestale Liu Xiandong una volta era un taglialegna e ricorda che nel 1997 l'area era ridotta a una collina sterile: "gli alberi erano spariti, così come gli animali selvatici. Disastri naturali, tra cui frane, erano molto comuni". Nel 1998, la provincia del Sichuan ha lanciato un progetto di protezione delle foreste naturali, che prevedeva che i taglialegna posassero le asce e prendessero in mano le vanghe per piantare gli alberi.

Da allora, Fu Yong, un responsabile delle guardie forestali, si occupa del rimboschimento della zona: "quell'albero era sottile come il mio pollice quando l'ho piantato", ha detto indicando un tronco con un diametro di oltre 40 cm.

Dopo che gli alberi sono diventati una foresta con popolazioni crescenti di animali selvatici, l'attenzione dei ranger si è spostata dal rimboschimento al monitoraggio, alla ricerca e alla protezione della fauna selvatica, come ha osservato Fu.

Ad oggi, l'area di Xiaozhaizigou ha visto la presenza di 15 specie di animali selvatici sotto il massimo livello di protezione nazionale cinese. Solo quest'anno, le telecamere a infrarossi installate nella zona hanno registrato 12 video di attività del panda gigante, riprendendo inoltre scimmie dal naso dorato e takin.

L'area totale in Cina degli habitat dei panda giganti è salita a 25.800 km quadrati nel 2015 dai 13.900 km quadrati del 1988, secondo i risultati dell'indagine nazionale.

Negli ultimi 20 anni, le guardie forestali nell'area di Xiaozhaizigou hanno percorso una media di circa 20.000 km a persona in totale. "Vedere le colline tornare verdi e gli animali selvatici vagare per il parco mi fa dire che ne è valsa la pena", ha affermato la guardia forestale Liu. (XINHUA)