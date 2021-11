Makeup artist trasforma le donne nei villaggi rurali

(XINHUA) - CHANGSHA, 30 NOV - Era la prima volta che Jiang Dong'e si truccava. La donna di 48 anni che vive in un'area rurale era molto incuriosita quando guardava tutti i vari cosmetici sparsi davanti a lei sul tavolo.

Jiang vive nel villaggio Hexie della città di Yongzhou, nella provincia di Hunan nella Cina centrale. Nel corso degli anni, è finita a vivere nella routine di piantare il riso durante la stagione agricola intensa e di dedicarsi a lavori saltuari durante i periodi di riposo.

Un giorno, la truccatrice Zhou Wenjuan è andata da Jiang e l'ha truccata, cosa che la donna non aveva fatto nemmeno per il giorno del suo matrimonio.

Zhou è nata nel 1988 nel villaggio di Chaoyang della città di Yongzhou. Essendo una ragazza che ama farsi bella, ha deciso di imparare l'arte del trucco a Pechino nel 2007, prima di fare ritorno a Yongzhou nel 2012 dove è diventata una truccatrice professionista.

"Ho iniziato a pensare di truccare le donne che non hanno mai provato prima questa esperienza", spiega Zhou.

Ogni volta che tornava nella propria città natale, la truccatrice scopriva che le donne del suo villaggio rurale si interessavano sempre di più ai suoi cosmetici e durante il Festival di Primavera del 2020 ha avuto la possibilità di realizzare il proprio sogno, quando l'epidemia di Covid-19 ha costretto gli abitanti del villaggio a rimanere bloccati in casa. (SEGUE)