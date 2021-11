Makeup artist trasforma le donne nei villaggi rurali (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 30 NOV - Zhou li ha truccati gratuitamente e nel frattempo ha pubblicato le foto prima e dopo il suo lavoro attraverso dei video. Tuttavia, la truccatrice non si aspettava che i suoi video sarebbero diventati virali dopo averli caricati online.

Da allora, Zhou ha iniziato a visitare più villaggi vicini per portare l'esperienza a sempre più donne che vivono in zone rurali e, oltre al trucco, ha dato a Jiang anche alcuni consigli sulle acconciature e su come vestirsi. Persino quest'ultima è rimasta stupita dal suo nuovo look.

Finora, Zhou ha truccato più di 50 donne di campagna. Alcune di loro hanno sviluppato un interesse nell'imparare a truccarsi, poiché hanno scoperto che questa pratica non serve solo a renderle più soddisfatte del loro aspetto, ma può anche aiutarle a guadagnare denaro.

"Molte donne che vivono in aree rurali sono molto dedite al lavoro per tutta la vita. Spero che nel processo di introduzione al trucco, possano scoprire la loro bellezza", racconta Zhou.

La strategia di rivitalizzazione rurale della Cina sta aiutando a rinnovare le campagne. Il piano, presentato per la prima volta nel 2017, punta a raggiungere la modernizzazione di base dell'agricoltura e delle zone rurali entro il 2035, arrivando al grande traguardo di una forte industria agricola, una campagna bellissima e agricoltori benestanti entro il 2050.

(XINHUA)