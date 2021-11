F1: Domenicali, verso un secondo Gran Premio in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - Il Ceo del Formula One Group Stefano Domenicali ha dichiarato che la più alta classe di corse automobilistiche ha ricevuto segnali di interesse per la realizzazione di un secondo Gran Premio in Cina e che l'arrivo di Zhou Guanyu sulla griglia del 2022 avrà un "enorme impatto" sulla popolarità della F1 nel Paese asiatico.

A causa delle severe restrizioni all'ingresso in Cina legate al Covid-19, il Gran Premio della Cina non si disputa dal 2020 e non sarà presente nel calendario di F1 del prossimo anno.

Nonostante queste battute d'arresto, la principale competizione automobilistica mondiale ha concordato all'inizio di questo mese che la gara di Shanghai resterà in calendario fino al 2025, trasmettendo con un segnale chiaro che la Formula Uno mantiene l'impegno ad accrescere la propria presenza in Cina.

Nonostante la mancanza di un Gran Premio, l'anno prossimo l'interesse cinese per la F1 dovrebbe comunque aumentare, quando Zhou diventerà il primo pilota del Paese asiatico a correre nella massima serie.

Parlando oggi con l'organo di stampa digitale The Race, Domenicali ha dichiarato che era realistico al "100%" che la Cina avesse un secondo Gran Premio.

"Posso dirvi che abbiamo già ricevuto interesse da un'altra città per avere un [secondo] Gran Premio in Cina", ha precisato il Ceo, aggiungendo: "sono sicuro che l'effetto della presenza di Zhou in F1, il primo pilota cinese a correre in questa serie, avrà un enorme impatto sulla notorietà [della competizione in Cina]".

Non è chiaro dove si terrebbe un secondo Gran Premio in Cina.

Il circuito internazionale di Shanghai, che ospita l'attuale Gran Premio di Cina, è l'unica pista del Paese costruita appositamente con la certificazione Fia di grado 1, uno dei prerequisiti per ospitare una tappa del campionato mondiale di F1.

Una soluzione potrebbe essere un Gran Premio organizzato su un circuito temporaneo lungo le strade pubbliche di una città in Cina e tale mossa sarebbe in linea con i recenti sforzi di espansione della F1.

Il prossimo anno la competizione automobilistica principale darà il benvenuto a una gara nelle strade di Miami, mentre questo fine settimana si disputerà il primo Gran Premio dell'Arabia Saudita, anch'esso in un circuito cittadino a Jeddah. (XINHUA)