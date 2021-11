Covid:Cina, reagenti tamponi efficaci contro Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - Un funzionario della sanità cinese ha affermato oggi che i principali reagenti dei tamponi molecolari effettuati nel Paese sono efficaci contro la variante Omicron del Covid-19.

La mutazione di tale variante non influenzerà la sensibilità e la specificità degli attuali reagenti dei test molecolari in Cina, come ha annunciato Xu Wenbo, un funzionario del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, in una conferenza stampa. (XINHUA)