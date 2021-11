Covid: nessun caso di Omicron in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - In Cina continentale non sono stati segnalati finora casi della variante Omicron del Covid-19; lo ha precisato oggi Xu Wenbo, un funzionario del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, in una conferenza stampa.

Secondo Qian Zhaohui, un esperto della Chinese Academy of Medical Sciences, sulla base degli ultimi dati epidemiologici registrati in Sud Africa, la variante Omicron si diffonde molto velocemente.

Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se questa sostituirà la Delta in qualità di variante con una più ampia prevalenza, ha notato lo studioso, aggiungendo che è necessario prestare molta attenzione al nuovo ceppo. (XINHUA)