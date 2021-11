Corsi cinesi su agricoltura tropicale per africani

(XINHUA) - HAIKOU, 30 NOV - In un ufficio di Haikou, capoluogo della provincia insulare cinese meridionale di Hainan, Hu Meijiao siede davanti a uno schermo e insegna ai suoi tirocinanti in Kenya come mantenere fresca la frutta tropicale.

Hu è una ricercatrice della Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (Catas) e sta partecipando a un programma di formazione su cloud, partito il 10 novembre e che si concluderà il 30, per insegnare ai kenioti le tecnologie di coltivazione e lavorazione della frutta tropicale.

La cooperazione nel settore dell'agricoltura tropicale è sempre stata un elemento importante della cooperazione Cina-Africa. Catas è un centro di riferimento per la ricerca e la formazione in questo campo della Fao e svolge un ruolo importante nella formazione di talenti nell'ambito della tecnologia agricola tropicale nei Paesi africani.

Dal 2004 allo scoppio della pandemia del Covid-19, Catas ha tenuto 45 seminari offline per apprendisti africani in Cina, con circa 3.000 partecipanti. Dopo la pandemia, gli esperti cinesi di agricoltura tropicale hanno scelto di spostare la formazione online per evitare l'interruzione dei programmi.

Gli esperti di agricoltura tropicale hanno dedicato quasi un anno alla preparazione dei seminari online. Per aiutare gli apprendisti africani a comprendere meglio le procedure operative, sono stati girati dei video nei campi di mango e ananas, nonché nelle fabbriche. (SEGUE)