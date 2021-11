Corsi cinesi su agricoltura tropicale per africani (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 30 NOV - You Wen, vice direttore del dipartimento di cooperazione internazionale del Catas, ha spiegato che la formazione su cloud ha alcuni vantaggi rispetto al metodo tradizionale offline.

Un seminario tradizionale può ospitare solo 20-30 tirocinanti al massimo, mentre in una sessione di formazione su cloud possono partecipare fino a 300 persone. Inoltre, i tirocinanti non hanno bisogno di seguire procedure complicate e percorrere lunghe distanze per studiare in Cina. La formazione online non presenta alcuna restrizione in termini di età o di condizioni fisiche.

"Abbiamo tenuto cinque seminari online per i Paesi africani quest'anno e tra i tirocinanti ci sono stati funzionari, tecnici e agricoltori", ha aggiunto You, "i partecipanti possono insegnare ciò che hanno imparato ad altre persone e aiutare più agricoltori a crescere".

"Speriamo che l'epidemia finisca presto, così potremo interagire anche di persona con gli esperti cinesi", ha concluso Saada. (XINHUA)