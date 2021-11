Corsi cinesi su agricoltura tropicale per africani (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 30 NOV - I seminari online si sono rivelati utili per molti tirocinanti africani: il primo seminario sulla manioca quest'anno ha ricevuto più di 200 moduli d'iscrizione.

Hu ha spiegato che molti Stati africani stanno sviluppando la propria produzione agricola tropicale e hanno urgente bisogno di conoscere le tecnologie di conservazione e lavorazione dei prodotti. Lo scopo della formazione online è quello di condividere le tecnologie cinesi e aiutare le nazioni africane a aumentare i propri profitti.

"Attraverso il seminario online, i tirocinanti africani possono fare una 'visita cloud' ai campi, guardare video di tecnologia e interagire con gli esperti cinesi attraverso la chat online", ha aggiunto Hu, spiegando che il tasso di partecipazione per ogni corso è superiore al 90%.

"Sono molto contenta di avere l'opportunità di partecipare al seminario online", ha raccontato Saada Michaelo, una tirocinante keniota di 51 anni che vive a Mombasa, "i professori sono incredibili e ci hanno trasmesso delle nozioni preziose.

Speriamo di riuscire ad applicarle nelle nostre piccole fattorie e in altri luoghi del nostro Paese". (SEGUE)