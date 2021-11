Cina: stanziati 5,2 mld yuan per disastri naturali

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - La Cina ha stanziato quasi 5,2 miliardi di yuan (circa 815 milioni di dollari) per provvedere alle necessità di base delle persone che vivono in zone colpite dai disastri naturali per l'inverno imminente e la primavera dell'anno prossimo. Lo ha reso noto oggi il ministero della Gestione delle Emergenze.

Il Ministero ha dichiarato di aver lavorato insieme al ministero delle Finanze in anticipo, allo scopo di organizzare i piani delle aree locali in merito ai soccorsi per l'inverno e la primavera.

L'organo di governo ha anche esortato le autorità locali a garantire la tempestiva distribuzione di assistenza temporanea e sussidi alle persone colpite da disastri. (XINHUA)