Cina: quote Qdii approvate per 154 mld di dollari

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - Le quote approvate del programma Qualified Domestic Institutional Investor (Qdii) che permette agli investitori cinesi di accedere ai beni stranieri, ammontano a 154 miliardi di dollari alla data di oggi. Lo ha reso noto la State Administration of Foreign Exchange (Safe).

Le quote Qdii sono state concesse a 174 istituzioni finanziarie, tra cui banche, società di intermediazione mobiliare, assicurazioni e società fiduciarie, come mostra un file sul sito ufficiale della Safe. Da quando la Cina ha implementato il programma Qdii nel 2006, il Paese ha gradualmente normalizzato e accelerato l'emissione di tali quote; a giugno di quest'anno, la Safe ha attuato un ulteriore ampliamento per soddisfare la domanda crescente degli investitori nazionali.

La Cina deve ancora liberalizzare completamente il proprio conto capitale, con programmi come il Qdii e il Qualified Foreign Institutional Investors (Qfii) che forniscono alle istituzioni finanziarie quote per investimenti rispettivamente in uscita e in entrata.

Tra gli sforzi per aprire ulteriormente il mercato finanziario, l'anno scorso la Cina ha eliminato le quote del programma Qfii in dollari e il suo corrispondente in yuan, l'Rqfii, il che ha ulteriormente semplificato le procedure per gli investitori istituzionali stranieri. (XINHUA)