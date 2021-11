Cina: Pmi non manifatturiero a 52,3 a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - Il Purchasing Managers' Index (Pmi) per il settore non manifatturiero cinese è sceso al 52,3 a novembre, rispetto al 52,4 di ottobre, come ha riferito oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Un valore sopra al 50 indica espansione, mentre uno inferiore a questa percentuale riflette una contrazione. Le attività commerciali nel settore non manifatturiero hanno continuato a espandersi e in generale hanno mantenuto una ripresa stabile, secondo l'esperto di statistica Zhao Qinghe della Nbs.

A novembre, il sottoindice delle attività commerciali nel settore dei servizi si è attestato al 51,1, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a quello di ottobre. I comparti come l'informazione, i servizi finanziari e commerciali hanno registrato degli incrementi sostanziali nel proprio volume d'affari.

I dati di oggi mostrano che il Pmi per il settore manifatturiero cinese ha raggiunto il 50,1 a novembre, rispetto al 49,2 di ottobre. (XINHUA)