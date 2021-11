Cina: piano di sviluppo per settore 'big data'

(XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - La Cina ha svelato oggi un piano di sviluppo per l'industria dei big data durante il 14° piano quinquennale (2021-2025).

Le dimensioni dell'industria dei big data del Paese asiatico supereranno probabilmente i 3.000 miliardi di yuan (circa 470 miliardi di dollari) entro la fine del 2025, con un tasso di crescita annuale composto pari a circa il 25%, come ha dichiarato il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Per quell'anno sarà stato stabilito un meccanismo di prezzi per i dati orientato al mercato, come fattore chiave della produzione secondo quanto affermato da fonti ministeriali, che hanno aggiunto che verrà aumentata la consapevolezza sociale sui big data e verranno incentivati prodotti e servizi avanzati alimentati da questa tecnologia.

Il settore dei big data in Cina ha visto un rapido sviluppo negli ultimi cinque anni, con il volume di affari di questa industria che ha superato i 1.000 miliardi di yuan entro il 2020, come hanno mostrato i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica. (XINHUA)