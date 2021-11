Cina: Hebei, scoperta antica stele in pietra

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 30 NOV - Una stele di pietra risalente al periodo Wanli della dinastia Ming (1368-1644) è stata scoperta in un villaggio nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei.

L'opera è stata rinvenuta dagli abitanti del villaggio di Nanyutai, nella contea di Ningjin, nel corso dei lavori di riparazione di strada ed era sepolto sotto circa due metri di terra.

La stele, ben conservata, misura 246 cm di altezza, 90 cm di larghezza e ha uno spessore di 29 cm; è posta su una base scolpita con motivi che richiamano la figura di una tartaruga.

Il reperto presenta inoltre una chiara iscrizione che registra nel dettaglio le ragioni e il processo di costruzione di un tempio, indicando anche i nominativi di coloro che hanno donato i fondi e il valore positivo di tale struttura per il benessere della popolazione locale, spiega Ju Lining, un funzionario della contea di Ningjin.

Quest'ultimo ha aggiunto: "quello di Nanyutai è un antico villaggio con più di 1.000 anni di storia. La scoperta della stele di pietra è di grande importanza per lo studio delle usanze popolari, della calligrafia e delle tecniche di intaglio.

Inoltre presenta dettagli sul patrimonio religioso e culturale e sui cambiamenti avvenuti negli antichi villaggi dell'Hebei centrale e meridionale durante quel periodo". (XINHUA)