Cina: debuttano in museo raffinati manufatti tombali

(XINHUA) - XINING, 30 NOV - Sette reperti dissotterrati da una tomba di alto profilo sull'altopiano del Qinghai-Tibet hanno fatto il loro debutto oggi nel museo provinciale del Qinghai, nella Cina nordoccidentale.

I raffinati manufatti includevano un fermacapelli raffigurante una fenice e una collana d'oro, entrambi con intarsi in turchese, e un filo di perline di agata. I reperti sono stati scoperti nella tomba 'Xuewei No.1', che fa parte del sito sepolcrale di Reshui nella contea di Dulan.

La tomba 'Xuewei No.1' è quella strutturalmente più intatta mai scoperta sull'altopiano e conservava oltre 1.000 manufatti.

Gli archeologi ritengono che l'artigianato e il design di alcuni oggetti sepolcrali abbiano caratteristiche etniche dell'Asia centrale e occidentale, indicando che la zona era un centro nevralgico dell'antica Via della Seta.

"Quello che la mostra mira a presentare non sono solo i reperti culturali ma anche a far conoscere il lavoro degli archeologi che li hanno rinvenuti nonché le idee e le tecnologie innovative impiegate durante il processo di scavo", ha dichiarato Han Jianhua, ricercatore associato con l'Istituto di Archeologia che fa capo alla Chinese Academy of Social Sciences.

Per mostrare la struttura tombale al pubblico, ha spiegato quest'ultimo, il museo impiega vari mezzi come la ricostruzione del paesaggio in miniatura, il restauro del modello della tomba, film e documentari. La tomba 'Xuewei No.1' è stata selezionata come una delle 10 migliori scoperte archeologiche cinesi del 2020. (XINHUA)