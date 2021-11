Tibet fornisce 9 mld kWh elettricità a altre regioni

(XINHUA) - LHASA, 29 NOV - La Tibet Electric Power Co. Ltd.

della State Grid ha dichiarato di aver trasmesso 8,98 miliardi di kWh di elettricità all'esterno dalla regione dal 2015 fino a questa estate.

Secondo la società, tutta l'elettricità trasmessa è stata generata da energia pulita.

Nel 2015, il Tibet ha trasmesso elettricità alla vicina provincia del Qinghai per la prima volta, per un valore di 1,81 milioni di kWh al giorno. Da quel momento, l'energia pulita del Tibet ha iniziato a partecipare all'equilibrio regionale della fornitura di elettricità nella Cina nord-occidentale, all'ottimizzazione e alla regolazione della struttura energetica del Paese, ha affermato la compagnia.

Il Tibet ha firmato contratti per la trasmissione di energia elettrica con le province del Gansu e dello Shaanxi della Cina nordoccidentale e ha iniziato la fornitura di elettricità nel 2018.

Due anni dopo, la società ha firmato accordi quadro sul consumo di energia pulita con le aziende di fornitura di elettricità in 11 province e città, tra cui Pechino e Shanghai.

In Tibet sono state costruite e sono entrate in funzione varie centrali elettriche durante il periodo del 13esimo piano quinquennale (2016-2020), che hanno alleviato la carenza energetica che si verificava in primavera e in inverno in questa area, oltre a promuovere la trasmissione di energia fuori dalla regione.

La società ha dichiarato che prevede di investire 46,6 miliardi di yuan (circa 7,3 miliardi di dollari) in Tibet durante il periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), allo scopo di migliorare il collegamento della rete elettrica tra la regione e la Cina sud-occidentale. (XINHUA)