Pechino 2022: Cina ha il massimo dei qualificati

(XINHUA) - L'AIA, 29 NOV - La Cina si è assicurata la quota massima di posti nel pattinaggio di velocità su pista corta per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 dopo la stagione 2021-22 dell'ISU World Cup Short Track Speed Skating a Dordrecht, Paesi Bassi.

Il quarto e ultimo evento di Coppa del Mondo della stagione si è concluso ieri, con la Cina che ha ottenuto due ori e un bronzo.

Sulla base dei risultati delle quattro gare nella competizione iridata, i Paesi hanno la possibilità di inviare fino a tre pattinatori per evento individuale e una squadra per staffetta alle Olimpiadi invernali di Pechino, che prenderanno il via il prossimo febbraio.

Ieri la squadra cinese composta da Fan Kexin, Ren Ziwei, Sun Long e Zhang Chutong, ha ottenuto il bronzo nella finale della staffetta mista 2.000m, dietro i Paesi Bassi e l'Ungheria.

A Dordrecht si è tenuto l'evento finale della competizione ISU World Cup Short Track Speed Skating. La manifestazione è stata composta da quattro eventi per la stagione 2021/22, tutti considerati eventi di qualificazione per Pechino 2022. (XINHUA)