Pechino 2022: apre centro media per non accreditati

(XINHUA) - PECHINO, 29 NOV - I giornalisti senza accreditamento olimpico ufficiale avranno uno spazio in cui potranno occuparsi dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Oltre al Main Press Center, destinato ai professionisti accreditati, nel periodo dei Giochi 2022 a Pechino aprirà infatti un altro centro media con l'obiettivo di supportare i giornalisti non accreditati nella trasmissione e nella redazione di articoli relativi ai Giochi.

Il centro media sarà in grado di ospitare fino a 2.000 giornalisti, ma per via della preoccupazione dovuta al Covid-19 permetterà di accedere principalmente ai professionisti residenti degli uffici della capitale dedicati ai media stranieri, piuttosto che a coloro che giungeranno a Pechino poco prima dei Giochi, salvo necessità differenti.

Durante le Olimpiadi del 2022, il centro media fornirà servizi in linea con il contratto di ospitalità olimpica e con le pratiche internazionali, che includono comunicati stampa e interviste. Il centro avrà inoltre lo scopo di trasmettere in che modo i Giochi toccheranno le diverse regioni della Cina.

Per quanto il centro media in questione non sarà parte del circuito chiuso, sarà comunque necessario che vengano rispettati tutti i protocolli anti Covid-19. (XINHUA)