La Cina porta acqua e gioia nelle scuole etiopi

(XINHUA) - ADDIS ABEBA, 29 NOV - In una mattina di sole, i giovani studenti si lavano con gioia le mani e bevono dai nuovi impianti idrici installati alla scuola primaria Hizbawi Serawit, alla periferia della capitale dell'Etiopia, Addis Abeba.

"Quelle dipinte di rosso sono per lavarsi le mani, mentre quelle blu sono per l'acqua potabile. Abbiamo sei strutture di questo tipo nel nostro complesso", spiega Tigist Mekonnen, una studentessa di 13 anni che frequenta il secondo anno delle medie.

Negli ultimi tempi, Mekonnen e i suoi compagni hanno detto addio con gioia al vecchio impianto idrico, il quale funzionava a malapena per via del massiccio utilizzo da parte del crescente numero di studenti: "l'impianto idrico che avevamo qui era funzionante solo per un giorno o due alla settimana a causa della razione limitata di acqua resa accessibile dalla fonte. Ad aggravare la situazione c'è stata infine la mancanza di una cisterna d'acqua dedicata per conservare il limitato quantitativo disponibile", racconta la studentessa a Xinhua.

Mekonnen è una degli oltre 23.000 studenti che hanno tratto beneficio dall'iniziativa 'Water, Sanitation and Hygiene (WaSH)' attuata dalla China Foundation for Poverty Alleviation (Cfpa) e dai suoi partner in 20 scuole della capitale etiope. (SEGUE)