La Cina porta acqua e gioia nelle scuole etiopi (2)

(XINHUA) - ADDIS ABEBA, 29 NOV - Secondo Abrham Atnafu, direttore della scuola Hizbawi Serawit, le nuove strutture funzionali, che sono state messe in uso all'inizio di questo mese, hanno offerto sollievo agli studenti in particolare e alla comunità scolastica in generale, la quale soffriva per la mancanza di un approvvigionamento idrico sostenibile.

"Grazie a questa iniziativa, ora abbiamo una cisterna d'acqua sufficiente a conservare risorse idriche adeguate, impianti moderni per il lavaggio delle mani e l'acqua potabile, nonché un sistema di ultrafiltrazione azionato dall'energia elettrica", afferma il direttore della scuola.

"A volte gli studenti non avevano altra scelta che quella di pranzare senza potersi lavare le mani correttamente. Questo ha fatto sì che un numero significativo di ragazzi facesse i conti con malattie ricorrenti e contaminazioni", ha aggiunto Atnafu.

Tra il 2019 e il 2021, la Cfpa aveva collaborato con Splash International, permettendo l'installazione di 23 sistemi di ultrafiltrazione, 157 impianti di acqua potabile e 152 impianti per il lavaggio delle mani in 20 scuole di Addis Abeba.

Parlando con Xinhua, Abiy Tefera, direttore del programma Addis Ababa City Education Bureau Schools Improvement, ha sottolineato l'importanza cruciale dei nuovi impianti di acqua pulita per migliorare la salute e il rendimento scolastico di circa 23.425 alunni nelle scuole di destinazione.

"L'acqua pulita, l'igiene e i servizi igienici sono molto importanti affinché questi giovani studenti seguano con attenzione e gioia la loro istruzione", afferma il funzionario, per poi continuare: "queste strutture hanno permesso ai ragazzi di godere di una migliore esperienza istruttiva, salvaguardando la propria salute e sicurezza". (XINHUA)