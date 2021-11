In Tibet più verde a sostegno di bestiame e pastori

(XINHUA) - LHASA, 29 NOV - Per il pastore Lhaba Cering, il desolato scenario di fine autunno a cui assiste sin dall'infanzia nel suo villaggio natale di Gangshi, nella regione autonoma del Tibet in Cina, appartiene ormai al passato.

Il villaggio situato nella contea di Lhaze della città di Xigaze e con un'altitudine media di più di 4.000 metri, un tempo non era altro che un insieme di terreni sterili coperti da ghiaia e sabbia a grana grossa.

Ora, a seguito del lancio di un progetto per la piantagione di erba, ad adornare il territorio c'è un 'cappotto' verde che sprizza vigore e vitalità.

L'erba resistente alle basse temperature, coltivata da esperti dell'Accademia cinese delle scienze, ha un esteso sistema di radici e una forte tolleranza al freddo, alla siccità e alla terra arida, con una resa per ettaro in grado di raggiungere i 15.000 kg circa.

Li Yongsheng, esperto del settore, spiega che l'erba, seminata in primavera e raccolta in ottobre, può aiutare a prevenire e controllare la desertificazione durante la crescita.

Le sue radici inoltre si trasformano poi in fertilizzante per arricchire il suolo dopo il raccolto.

"Ora la vita è molto meglio. Un tempo la terra era piena di sabbia, ora invece gli yak e le pecore sono ben nutriti e l'ambiente è decisamente migliorato", afferma Lhaba Cering.

(SEGUE)