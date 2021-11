In Tibet più verde a sostegno di bestiame e pastori (2)

(XINHUA) - LHASA, 29 NOV - Il progetto del manto erboso per Gangshi è iniziato nel 2020 quando è stata creata una cooperativa per coltivarlo su circa mezzo ettaro di terreno. Da lì, il tentativo iniziale ha dato i suoi frutti e presto è stata avviata una piantagione di erba su larga scala.

Dechen Yudron, a capo del distretto di Shichen, a Gangshi, ha detto che quasi 600 pastori hanno aderito al progetto, aumentando così il reddito medio annuo di 1.000 yuan (circa 157 dollari) per famiglia.

Il progetto della piantagione di erba è solo una piccola parte degli sforzi costanti del Tibet per rafforzare la protezione ecologica.

L'altopiano del Qinghai-Tibet è noto come 'il tetto del mondo'. Poiché questa regione è un importante garante della sicurezza ambientale della Cina, il governo nazionale attribuisce grande importanza alla sua protezione ambientale.

Dal 2016 al 2020, qui sono stati spesi 20,23 miliardi di yuan per la protezione ecologica, come mostrano i dati dell'ufficio regionale per le foreste e i pascoli.

Nel 2020, la copertura forestale della regione ha raggiunto il 12,31%, e la copertura vegetale complessiva delle praterie naturali è aumentata arrivando al 47,14%, a confronto con i rispettivi 12,14% e 42,3% registrati nel 2016. (XINHUA)