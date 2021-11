Golden Rooster: 7 nominations per 'Cliff Walkers'

(XINHUA) - PECHINO, 29 NOV - Il thriller di spionaggio 'Cliff Walkers' di Zhang Yimou ha ricevuto sette candidature, inclusa quella per il miglior film, alla 34esima edizione del Golden Rooster, il più rinomato premio cinematografico cinese. È quanto reso noto oggi dalla China Film Association tramite un comunicato stampa.

Zhang Yimou è stato nominato come miglior regista, mentre Yu Hewei e Zhang Yi, due attori principali della pellicola, concorreranno per il titolo di miglior attore. Liu Haocun, attrice principale del film, ha invece ottenuto una nomination come migliore attrice.

'Cliff Walkers' è il debutto di Zhang Yimou nel genere dello spionaggio. Il film è ambientato negli anni '30 ad Harbin, nel nord-est della Cina, nel periodo dell'invasione giapponese e segue le vicende degli agenti speciali del Partito Comunista mentre mettono alla prova il proprio ingegno contro i loro nemici per portare a termine una missione segreta.

Gli altri candidati al titolo di miglior film sono 'Chinese Doctors', 'My People My Homeland', 'Island Keeper', 'Sister' e 'The Pioneer'.

Lanciato nel 1981, il Golden Rooster Awards è sponsorizzato dalla China Federation of Literary and Art Circles e dalla China Film Association. La cerimonia di quest'anno si terrà dal 28 al 30 dicembre a Xiamen, nella provincia cinese orientale del Fujian. (XINHUA)