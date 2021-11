Covid: Shanghai, risposta rapida riduce diffusione

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 NOV - Shanghai è riuscita a tenere sotto controllo l'ultima recrudescenza di Covid-19 in soli tre giorni, a seguito di una serie di misure tempestive di prevenzione e controllo.

Ieri a Shanghai non è stato riportato alcun nuovo caso trasmesso a livello locale, stando a quando reso noto oggi dalla commissione sanitaria cittadina. "La situazione epidemica a Shanghai sta giungendo al termine", ha affermato Zhang Wenhong, direttore del centro per le malattie infettive presso l'ospedale Huashan dell'Università Fudan di Shanghai, tramite il proprio account sul sito di microblogging Sina Weibo.

Subito dopo la segnalazione degli ultimi tre casi nella metropoli il 25 novembre, le autorità hanno attivato una risposta di emergenza, effettuando indagini epidemiologiche, eseguendo test molecolari tra il personale interessato e disinfettando i luoghi correlati.

Stando alle misure di regolamentazione, gli investigatori epidemiologici sono tenuti a recarsi nelle zone interessate entro 2 ore, completare le osservazioni di base entro 4 ore e terminare i rapporti epidemiologici entro 24 ore, ha specificato Pan Hao, un funzionario responsabile della prevenzione e del controllo del Covid-19 del centro municipale di Shanghai per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Pan ha poi aggiunto: "solo tramite un'azione tempestiva possiamo ridurre al minimo la diffusione del virus". (SEGUE)