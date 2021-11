Covid: Shanghai, risposta rapida riduce diffusione (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 NOV - Stando ai dati di ieri mattina sono un totale di 214 le persone identificate quali stretti contatti a Shanghai ad essere state sottoposte a test e messe in quarantena; nella giornata di sabato, uno di questi era stato individuato come portatore asintomatico.

Diversi dipartimenti, inclusi il centro di big data, quello della pubblica sicurezza e quello delle autorità del traffico, sono stati mobilitati al fine di garantire la normale quotidianità dei residenti cittadini, ponendo come priorità il controllo epidemico.

Birendra Kumar Sah, chirurgo nepalese dell'ospedale Ruijin della scuola di medicina dell'Università Jiaotong di Shanghai, è stato un testimone dell'efficienza della metropoli, grazie alla gestione tempestiva e corretta della città.

Diversi ospedali, incluso il Ruijin, hanno sospeso le operazioni per il controllo epidemico a seguito della segnalazione di nuovi casi, impedendo l'uscita dalle strutture a medici, infermieri e pazienti.

Il medico nepalese ha aggiunto che l'ospedale ha fornito beni di prima necessità al personale ospedaliero e ai pazienti, sottolineando come le attività giornaliere dell'istituto non siano praticamente state affette.

Birendra Kumar Sah si è inoltre mostrato commosso dal momento che l'ospedale ha fatto in modo che l'insegnante d'asilo di suo figlio di 6 anni si prendesse cura del bambino durante la permanenza sua e della moglie in isolamento nella struttura: "mentre noi serviamo i pazienti e la società, anche la società serve noi".

A questa mattina, tutti gli ospedali hanno concluso la gestione a circuito chiuso e ripreso le normali operazioni.

Wu Jinglei, direttore della commissione sanitaria municipale di Shanghai, ha fatto sapere che la città farà maggiori sforzi nell'ambito di un'ancora più precisa risposta, migliorerà continuamente la gestione dell'emergenza e persisterà nel guidare i cittadini a rafforzare l'autoprotezione in modo tale da costruire insieme una solida linea di difesa contro l'epidemia. (XINHUA)