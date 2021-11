Covid: Cina, 8 nuovi casi a trasmissione locale

(XINHUA) - HOHHOT, 29 NOV - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale, ha riferito di otto casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 14 di oggi (ora locale). Lo hanno reso noto le autorità locali.

Due dei contagiati erano stati precedentemente classificati come casi asintomatici. Fino alle 14:00 di oggi, la città ha rilevato un totale di 28 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, tutti in trattamento presso un ospedale designato della zona, come annunciato in un comunicato stampa.

Le autorità sanitarie di Manzhouli hanno raccolto 175.554 campioni nel primo ciclo di test molecolari eseguiti in tutta la città e hanno segnalato 60 risultati positivi. La città ha iniziato il secondo ciclo di test completi alle 8 del mattino di oggi.

Fino alle 14:00, un totale di 1.988 contatti ravvicinati primari e 728 secondari dei casi confermati sono stati messi sotto osservazione medica in ambienti designati. (XINHUA)