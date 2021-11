Cina: mercato cinese investimenti azionari vivace

(XINHUA) - PECHINO, 29 NOV - Quest'anno gli investimenti azionari in Cina sono stati vivaci, dal momento che il volume dei fondi e degli investimenti raccolti hanno visto una crescita sostanziale nei primi tre trimestri, come mostra un rapporto di settore dell'istituto di ricerca sugli investimenti nazionali Zero2IPO Research.

Stando a quest'ultimo da gennaio a settembre, fondi per circa 1.270 miliardi di yuan (circa 198,9 miliardi di dollari) sono stati raccolti dal mercato degli investimenti azionari cinese, il 50,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel documento si legge che l'investimento azionario ha raggiunto nel periodo di nove mesi 1.050 miliardi di yuan, con un aumento del 74,9% rispetto all'anno precedente.

Gli investitori hanno prestato particolare attenzione a settori come la tecnologia informatica, la biotecnologia e la medicina, i semiconduttori e le attrezzature elettroniche, dato che oltre 5.000 investimenti nel periodo di riferimento hanno visto coinvolti tali campi.

Nello stesso periodo, stando ai dati del rapporto Zero2IPO, il numero di gestori di fondi d'investimento azionari registrati è aumentato di oltre il 15% su base annua.

Dal documento emerge che ci sono stati frequenti casi di investimenti industriali così come investimenti in fusioni e acquisizioni, che si sono concentrati principalmente sui settori manifatturiero avanzato, delle nuove energie, dei semiconduttori, della medicina e della logistica.

"A differenza del mercato secondario, il mercato degli investimenti azionari presta più attenzione al miglioramento dell'ambiente economico e alla tendenza delle industrie", afferma un manager di investimenti venture capital, il quale ha attribuito il rimbalzo del mercato a un'economia interna sana e a una chiara guida politica del governo.

Anche gli sviluppi sul mercato dei capitali, come il ritmo costante delle offerte pubbliche iniziali, la riforma del listino ChiNext in stile Nasdaq, nonché il lancio della Beijing Stock Exchange, la Borsa di Pechino, hanno facilitato gli investimenti azionari aiutando gli investitori a uscire e investire in nuove imprese più agevolmente, spiega il manager che preferisce mantenere l'anonimato. (XINHUA)