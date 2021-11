Cina approva primo dottorato in scienza quantistica

(XINHUA) - HEFEI, 29 NOV - L'Università di Scienze e Tecnologie della Cina (Ustc) ha annunciato di essere stata autorizzata a rilasciare dottorati nell'ambito della tecnologia e della scienza quantistica, avviando in questo modo il primo programma di dottorato del Paese in questo settore.

L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle discipline relative alla tecnologia e alla scienza quantistica, oltre che quello di elevare la qualità e la quantità di innovatori in questo settore di frontiera, ha specificato l'istituto universitario a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui.

La tecnologia e la scienza quantistica hanno effettuato passi giganteschi negli ultimi anni in termini di sviluppo e sono diventate la nuova frontiera delle scienze e delle tecnologie, oltre che della trasformazione industriale.

L'Ustc ha condotto studi sulla scienza dell'informazione quantistica fin dai primi anni '90 e ha istituito centri di ricerca pertinenti, offrendo supporto per la coltivazione di talenti.

Negli ultimi anni, la Cina ha raggiunto una serie di progressi in termini di tecnologia quantistica, tra cui il primo satellite quantistico al mondo, una linea di comunicazione quantistica di 2.000 km tra Pechino e Shanghai, e il primo prototipo al mondo di macchinario per il calcolo ottico quantistico.

Hefei, hub per la tecnologia quantistica cinese, è sede di oltre 20 imprese di tecnologia quantistica e nel 2020 ha raggiunto un valore di produzione pari a circa 430 milioni di yuan (circa 67,3 milioni di dollari). (XINHUA)