Cina-Africa: Xi,collaborazione per riduzione povertà

(XINHUA) - PECHINO, 29 NOV - Oggi il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a realizzare 10 progetti sulla riduzione della povertà e sull'agricoltura, oltre a inviare 500 esperti agricoli in aiuto all'Africa.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante il discorso in collegamento video in occasione della cerimonia di apertura dell'ottava conferenza ministeriale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa. (XINHUA)