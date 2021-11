Cina-Africa: commercio, +27,4% gen-ott

(XINHUA) - PECHINO, 29 NOV - Il commercio di beni tra la Cina e l'Africa è aumentato del 27,4% anno su anno fino a raggiungere 1.340 miliardi di yuan (209,7 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-ottobre. È quanto emerge dai dati odierni diffusi dalla General Administration of Customs, secondo i quali il tasso di crescita delle importazioni ha superato quello delle esportazioni nei primi dieci mesi del 2021.

L'export cinese verso l'Africa ha raggiunto i 782,54 miliardi di yuan tra gennaio e ottobre, in crescita del 24,5% anno su anno, mentre l'import del Paese asiatico dal continente africano ha raggiunto i 558,14 miliardi di yuan, in crescita del 31,7% su base annua.

Le esportazioni della Cina in Africa nel periodo consistevano principalmente in prodotti meccanici ed elettrici, oltre che in articoli ad alta intensità di manodopera.

Nello specifico, l'export della prima categoria si è attestato a 355,19 miliardi di yuan, rappresentando il 45,4% del valore totale delle esportazioni del Paese in Africa tra gennaio e ottobre, mentre quello della seconda ha raggiunto 213,38 miliardi di yuan, ovvero il 27,3% del totale. (XINHUA)