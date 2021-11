All'Expo di Dubai prevista Giornata dell'Anhui

(XINHUA) - HEFEI, 29 NOV - Il 6 dicembre sarà un giorno speciale per l'Expo di Dubai, in cui nel padiglione della Cina verrà presentata la provincia dell'Anhui della parte orientale del Paese. Lo ha reso noto oggi l'amministrazione provinciale nel corso di una conferenza stampa.

A Hefei, capoluogo dell'Anhui, saranno organizzate varie attività, tra cui una mostra fotografica, la promozione di prodotti tipici e del commercio locale, allo scopo di presentare la provincia dell'entroterra al resto del mondo, ha dichiarato Zheng Dongtao, il direttore del China Council for the Promotion of International Trade Anhui Committee.

"Daremo il centro della scena alle dieci industrie emergenti della provincia, alle ultime conquiste scientifiche e tecnologiche e alla partecipazione dell'Anhui all'Iniziativa Belt and Road, in modo da attirare più persone a investire nella provincia", ha aggiunto Zheng.

Dal 6 al 25 dicembre sarà disponibile una piattaforma virtuale che permetterà a più persone di assistere a un tour online dell'Anhui e di avere un assaggio dell'Expo di Dubai. La fiera è in programma dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Con il tema "Costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità - innovazione e opportunità", il padiglione della Cina ha aperto i battenti l'1 ottobre 2021. (XINHUA)