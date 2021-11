Shanghai spinge su iniziative verdi nei trasporti

(XINHUA) - SHANGHAI, 28 NOV - Shanghai accelererà l'uso dell'energia verde nel settore dei trasporti durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025). Lo ha reso noto l'ufficio amministrativo comunale del trasporto stradale.

Secondo un piano di sviluppo, tra il 2021 e il 2025 Shanghai rafforzerà ulteriormente la promozione e l'uso di veicoli a risparmio energetico e a nuova energia.

In linea di principio, tutti gli autobus e i taxi nuovi o aggiornati dovrebbero essere veicoli a nuova energia, e la percentuale di autobus a nuova energia a Shanghai dovrebbe raggiungere il 96% entro il 2025.

La metropoli velocizzerà anche il ritmo dell'installazione di pali di ricarica su tutto il territorio cittadino, incoraggerà l'uso di energia pulita come il gas naturale liquefatto e l'idrogeno per i veicoli di trasporto, ed esplorerà il lancio di dimostrazioni pilota di percorsi autonomi per gli autobus.

Dai Dunwei, vice direttore dell'ufficio, ha spiegato che adattandosi alla crescente domanda di viaggi, Shanghai accelererà la costruzione di un sistema di servizi di trasporto verde e a basse emissioni di carbonio, ottimizzando la struttura energetica, promuovendo l'innovazione e aumentando l'efficienza della gestione. (XINHUA)