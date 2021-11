Cina: treni merci stimolano commercio Asia-Europa

(XINHUA) - XI'AN, 28 NOV - A un mese dal Natale, un'azienda della provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, produce televisori Lcd a piena velocità e capacità, sfornandoli dalla catena di montaggio uno dopo l'altro.

I televisori vengono poi caricati su treni merci transfrontalieri e nel giro di circa due settimane raggiungono gli scaffali di numerosi negozi europei, pronti per l'afflusso dei clienti in vacanza.

"Grazie al servizio stabile ed efficiente dei treni Chang'an, il tempo di consegna è dimezzato", ha spiegato Qian Xilong, direttore generale della Xi'an Ccg Electronic Technology Co.

"La spedizione via mare è ancora imprevedibile a causa della situazione globale dovuta al Covid-19, quindi molti acquirenti stranieri hanno spostato i loro ordini da me", ha aggiunto.

Lanciato nel novembre 2013, i treni Chang'an sono diventati un collegamento di trasporto vitale tra l'Europa e la città di Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi.

La città è anche il luogo in cui più di 2.000 anni fa Zhang Qian, della dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.), iniziò la sua missione nelle regioni occidentali, che alla fine portò all'apertura della Via della Seta.

Al 20 novembre, i treni Chang'an hanno condotto in totale 10.963 viaggi. Sono i più utilizzati tra le oltre 70 rotte del servizio di treni merci tra Cina ed Europa, e collegano Xi'an a destinazioni dell'Asia centrale e dell'Europa, tra cui 45 città dei Paesi della Belt and Road.

"Ogni giorno sono in funzione più di 70 treni Chang'an, più del doppio rispetto al 2019", ha precisato Shao Bo'er, direttore generale della società che supervisiona il servizio. (SEGUE)