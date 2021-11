Cina: treni merci stimolano commercio Asia-Europa (3)

(XINHUA) - XI'AN, 28 NOV - Shaanxi Siying, un produttore di monitor per computer che una volta aveva sede nella metropoli meridionale di Shenzhen, nel 2018 si è trasferito a Xi'an.

"Ho scelto Xi'an per via dei treni Chang'an", spiega il fondatore dell'azienda Zhang Yiming. "A Shenzhen ci voleva più di un mese per trasportare i miei prodotti in Asia centrale via mare, ma ora ci vogliono solo sette giorni di treno".

Per i centri della Cina occidentale, i treni merci tra Cina ed Europa offrono un nuovo canale logistico e aiutano le imprese locali a godere del potenziale dei mercati d'oltremare.

Secondo Li Mingyuan, sindaco di Xi'an, il servizio di treni merci sta cambiando il modello industriale delle metropoli dell'entroterra e sta stimolando l'apertura dell'antica città di Xi'an.

Le statistiche mostrano che nel 2020 il valore totale del commercio estero di Xi'an ha raggiunto 347,38 miliardi di yuan (54,33 miliardi di dollari), con un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente.

Anche Qian, della società Ccg, nel 2019 ha spostato il suo stabilimento da Shenzhen alla zona franca completa del parco logistico di Xi'an ed è molto orgoglioso della sua decisione tempestiva e intelligente.

"Grazie ai treni Chang'an, in un solo anno abbiamo quadruplicato le vendite", spiega. "Molti dei miei colleghi ora mi invidiano". (XINHUA)