Cina: treni merci stimolano commercio Asia-Europa (2)

(XINHUA) - XI'AN, 28 NOV - I treni hanno fornito un forte sostegno alla cooperazione internazionale anti-pandemia. Nel 2020 grazie a questi nuovi mezzi sono state trasportate in Europa circa 56.000 tonnellate di forniture mediche.

C'è stato un tempo in cui alcuni treni tornavano a Xi'an con i vagoni vuoti, ma ora ogni treno di ritorno è pienissimo, ha spiegato Sun Yimin, direttore del comitato amministrativo dello Xi'an International Trade and Logistics (Itl) Park.

Pentole dalla Germania, latte in polvere dai Paesi Bassi e prodotti agricoli dai Paesi dell'Asia centrale sono tra le importazioni più popolari che arrivano a bordo dei treni.

Per creare un canale commerciale internazionale altamente efficiente e a basso costo, l'Itl Park ha collaborato con compagnie logistiche locali e internazionali, tra cui Dhl e DB Schenker, per costruire linee di trasporto globale.

Grazie all'apertura di una linea veloce tedesca, il viaggio da Xi'an ad Amburgo adesso richiede solo 10 giorni, tre in più rispetto al trasporto aereo.

Nel 2020 Xi'an è diventata un centro di distribuzione per il servizio di treni merci tra Cina ed Europa, realizzando i collegamenti tra la città dell'entroterra e le principali fonti di merci nello Stato asiatico, come il Delta del fiume Azzurro a est e il Delta del fiume delle Perle a sud.

Secondo Sun, le merci provenienti da 29 regioni di livello provinciale sono assemblate e distribuite a Xi'an attraverso il trasporto multimodale come quello ferroviario e terrestre.

(SEGUE)