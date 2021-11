Cina: si conclude Expo cultura e turismo a Wuhan

(XINHUA) - WUHAN, 28 NOV - La prima Expo della cultura e del turismo della Cina (Wuhan) si è conclusa oggi a Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei.

Durante l'evento durato tre giorni, sono stati firmati in totale 50 contratti del valore di oltre 165,59 miliardi di yuan (circa 25,90 miliardi di dollari).

L'area espositiva di circa 60.000 metri quadrati con 247 stand ha attirato oltre 1.062 espositori cinesi ed esteri. Alla fiera hanno partecipato quasi 100.000 visitatori.

Tra gli espositori degni di nota c'erano 16 musei nazionali rinomati, tra cui il Museo del Palazzo di Pechino, e diverse aziende culturali e turistiche leader in Cina, come China Youth Tourism Service, Ctrip e Meituan.

Alla expo si è tenuta anche una serie di forum incentrati sullo sviluppo del settore della cultura e del turismo.

Organizzata congiuntamente dal Dipartimento dell'Informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dal ministero della Cultura e del Turismo e dal governo provinciale dell'Hubei, l'expo avrà luogo a Wuhan ogni due anni. (XINHUA)