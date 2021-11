Cina: nello Shandong più di 100.000 stazioni base 5G

(XINHUA) - JINAN, 28 NOV - La provincia dello Shandong, nella Cina orientale, ha costruito 100.000 stazioni base 5G, coprendo le aree urbane di tutte le zone a livello di contea. Lo hanno comunicato oggi le autorità locali.

Lo Shandong quest'anno ha investito 8,37 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari) per costruire infrastrutture 5G e implementarne l'applicazione. Il numero degli utenti 5G della provincia ha superato i 29 milioni.

Entro la fine del 2025, lo Shandong dovrebbe avere più di 250.000 stazioni base 5G, espandendo i servizi 5G a tutti i villaggi.

Nel corso degli anni la provincia ha rafforzato l'uso della tecnologia 5G in settori come i nuovi media, internet industriale, trasporti, istruzione, sanità e turismo. (XINHUA)