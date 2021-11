Cina: generazioni pescatori per tutela lago Dongting

(XINHUA) - CHANGSHA, 28 NOV - He Dongshun fa parte della terza generazione di pescatori che vive accanto al lago Dongting, il secondo lago d'acqua dolce più grande della Cina.

Nato nel 1997, i suoi migliori ricordi d'infanzia sono sulla barca con suo padre a guardare il vasto specchio d'acqua mentre la barca salpa.

Suo padre He Daming è nato con un talento per la pesca e da giovane era un popolare pescatore del lago.

Il lago Dongting è noto per essere un luogo di abbondanza fin dai tempi antichi. Seguendo il corso del fiume, i pesci arrivano nel bacino dove vivono e si riproducono, dando ai pescatori locali innumerevoli doni naturali.

Negli anni '80 c'erano più di 120 specie di pesci nel lago.

Tuttavia, l'estrazione illegale di sabbia unita alla presenza di enormi imbarcazioni che navigano e attraccano nella zona, ne ha compromesso l'ecosistema. Di conseguenza le risorse ittiche hanno continuato a esaurirsi. A peggiorare le cose, nella zona hanno iniziato a sorgere reti elettriche illegali.

Fu in questo periodo che suo padre notò un calo significativo nel numero di neofocene che un tempo erano onnipresenti nel lago.

"Le neofocene sono mammiferi che respirano attraverso i polmoni", spiega He Daming. "Seppure sopravvivono alle scosse elettrice, subiscono un forte shock e annegano perché non sono in grado di nuotare in superficie per respirare". (SEGUE)