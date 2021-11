Cina: generazioni pescatori per tutela lago Dongting (3)

(XINHUA) - CHANGSHA, 28 NOV - He ha trovato un gran numero di reti abbandonate nel lago, lasciate l'anno scorso dai pescatori.

Gli uccelli rischiano di rimanerci impigliati mentre sono a caccia di cibo, rendendo difficile la loro sopravvivenza in natura.

He ha chiesto ai membri dell'associazione di cercare le reti da pesca nella riserva naturale del lago e, una volta reperite, di tagliarle o bruciarle.

Tutti insieme hanno continuato a espandere il loro lavoro di conservazione. Attualmente, i loro sforzi includono la protezione degli uccelli migratori e dei cervi milu, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi, la supervisione dell'inquinamento degli impianti chimici costieri e la sensibilizzazione sulla protezione dell'ecologia del lago Dongting.

Grazie ai suoi sforzi incessanti, quest'anno è stata istituita una stazione di guardia della cicogna nera del lago Dongting orientale. È una rara specie selvatica di cui ci sono solo circa 3.000 esemplari in tutto il mondo. Ogni giorno nella zona del lago ne vengono avvistati circa 30. (XINHUA)